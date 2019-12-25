В Пулково прилетели кошка породы саванна

Саванна – гибрид домашней кошки и африканского сервала.

В аэропорту Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль кошки породы саванна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Животное было отправлено воздушным транспортом жителем Краснодарского края, получателем выступило частное лицо из Петербурга. В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, кошка была допущена к дальнейшему следованию.

Саванна – порода кошек, представляющая собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Зарегистрирована в США в 2001 году.

В апреле в Петербург "прилетела" тысяча утят.

Фото: Россельхознадзор