В Пулково прилетели кошка породы саванна

В аэропорту Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль кошки породы саванна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Животное было отправлено воздушным транспортом жителем Краснодарского края, получателем выступило частное лицо из Петербурга. В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, кошка была допущена к дальнейшему следованию.
Саванна – порода кошек, представляющая собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Зарегистрирована в США в 2001 году.
В апреле в Петербург "прилетела" тысяча утят.
Фото: Россельхознадзор
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