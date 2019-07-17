В Петербург "прилетели" тысяча утят

Они будут жить на ферме в Ленобласти.

В Петербург "прилетела" тысяча утят. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Племенные суточные утята прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково. Птиц привезли из Карачаево-Черкесской Республики, с предприятия, специализирующегося на выращивании уток.

После успешного прохождения ветеринарного контроля тысяча суточных утят отправились в одно из фермерских хозяйств Ленобласти.

Накануне в петербургском Ботаническом саду обнаружили утиное гнездо

Фото: Россельхознадзора