В Петербург "прилетели" 220 декоративных попугаев

Птицы были допущены к дальнейшему следованию в адрес получателя.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" 28 декабря специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли самолетом из Республики Киргизия и направились в адрес жителя Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов.

Птицы были допущены к дальнейшему следованию в адрес получателя.

Ранее в Пулково из Красноярска прибыли норки и сибирские козлы.

Фото и видео: Россельхознадзор