В Петербург "прилетели" 220 декоративных попугаев

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" 28 декабря специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли самолетом из Республики Киргизия и направились в адрес жителя Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов.
Птицы были допущены к дальнейшему следованию в адрес получателя.
Ранее в Пулково из Красноярска прибыли норки и сибирские козлы.
Фото и видео: Россельхознадзор
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