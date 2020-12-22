В Пулково из Красноярска прибыли норки и сибирские козлы

Далее они отправятся в Карелию.

В Пулково сотрудники Россельхознадзора проконтролировали перемещение американских норок и сибирских козлов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В грузовом терминале аэропорта Пулково21 декабря специалисты проконтролировали перемещение четырёх американских норок и двух сибирских козлов. Животные следовали из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица, расположенного в городе Сортавала Республика Карелия.

Животные чувствовали себя хорошо и продолжили следование в адрес получателя.

В конце ноября в Петербург привезли 314 попугаев из Краснодара.

Фото и видео: Россельхознадзор