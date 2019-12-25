В Петербург не пустили 24 тонны нута с мертвыми вредителями

Бобовые вернули в Индию.

В морском порту Петербурга днем 8 декабря встретили крупный груз сушеного продовольственного нута. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, 24 тонн бобовых прибыли из Индии и направлялись в адрес московской фирмы по продаже фруктов и овощей.

В ходе первичного досмотра нута инспекторы отобрали образец для исследований, и экспертиза обнаружила в продукции мертвое имаго опасного карантинного вредителя. Нут облюбовала азиатская многоядная зерновка, которая повреждает фасоль, горох, маш и прочие бобовые еще на стадии семян, пока они лежат на складах и в хранилищах. Вполне возможно, что вредитель приехал из самой Индии, поскольку эта страна наряду с Бирмой и Ираком считается ее зоной естественного обитания.

Вся партия нута оказалась загрязнена мертвыми вредителями, бобовые вернули в Индию.

Назван обязательный к потреблению во время пандемии коронавируса продукт.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора