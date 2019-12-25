За полгода в Петербург ввезли 33 тысячи тонн креветок и мидий

Основными поставщиками продукции выступили Чили, Эквадор и Индия.

С начала текущего года Управление Россельхознадзора проконтролировало в Петербурге и области ввоз почти 33 тыс. тонн креветок и мидий, сообщила пресс-служба управления в четверг, 12 августа.

Ветеринарный контроль прошли более 2 тысяч партий креветок и мидий общим весом почти 33 тысячи тонн за полгода. Большую часть привезли из Чили (более 8 тыс. тонн), Эквадор и Индия (оба государства – более 5 тыс. тонн каждое). Товар также привезли из Аргентины, Вьетнама, Новой Зеландии, Китая, Саудовской Аравии, Индонезии, Бангладеш, Кубы, Фарерских островов и Гренландии.

Вся продукция прошла контроль и допущена к дальнейшему следованию.

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