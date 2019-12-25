Из Петербурга в Афганистан экспортируют 2,5 млн куриных яиц

В среду, 11 августа, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора оформило в Петербурге необходимые документы для экспорта в Афганистан 2,5 млн куриных яиц, передает пресс-служба управления.
Должностные лица регионального Россельхознадзора оформили экспортные документы на 7 партий пищевых куриных яиц категории C2.
Поставщиком продукции стала птицефабрика из Кировского района Ленобласти, а получателем является компания из расположенного на севере Афганистана города Мазари-Шариф.
Партии соответствуют всем ветеринарным требованиям государства-получателя и допускаются к дальнейшему следованию.
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Фото: pexels
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