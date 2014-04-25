Из Пулково в Самарскую область отправили 66 лабораторных животных

Специалисты провели ветеринарный контроль 20 лабораторных крыс, 40 мышей, 3 морских свинок и 3 кроликов.

Ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли 66 лабораторных животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В грузовом терминале аэропорта Пулково специалисты провели ветеринарный контроль 20 лабораторных крыс, 40 мышей, 3 морских свинок и 3 кроликов.

Все животные были отправлены из питомника лабораторных животных, расположенного в Ленобласти, в адрес Центра Гигиены и Эпидемиологии в Самарской области.

Месяц назад две совы улетели из Ленинградского зоопарка в музей Калининграда.

Фото: Россельхознадзор