С начала года в Петербург ввезли почти 33 тысячи тонн креветок и мидий

Все указанные морепродукты были допущены к дальнейшему следованию.

С начала 2021 года Управление Россельхознадзора проконтролировало в Петербурге и Ленобласти ввоз почти 33 тысяч тонн креветок и мидий.

Специалисты за это время проверили более 2 тысяч партий креветок и мидий общим весом почти 33 тысячи тонн. Основными поставщиками продукции выступили Чили (более 8 тысяч тонн), Эквадор и Индия (более 5 тысяч тонн каждое), также креветки и мидии поступали из Аргентины, Вьетнама, Новой Зеландии, Китая, Саудовской Аравии, Индонезии, Бангладеш, Кубы, Фарерских островов и Гренландии.

Все указанные морепродукты были допущены к дальнейшему следованию.

Из Петербурга в Афганистан экспортировали 2,5 млн куриных яиц. Поставщиком продукции стала птицефабрика из Кировского района Ленобласти, а получателем является компания из расположенного на севере Афганистана города Мазари-Шариф.

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