В Петербург из Италии привезли 100 тысяч оплодотворённых икринок

Икринки отправят на форелевое хозяйство в Карелии.

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели контроль партии оплодотворённой икры атлантического гольца общим количеством 100 000 икринок. Об этом рассказали в Россельхознадзора.

Поставщиком икры гольца выступила компания из Италии, а получателем – крупное форелевое хозяйство в Республике Карелия.

Вся икра допущена к дальнейшему следованию в адрес получателя.

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Фото: unsplash.com (Oxa Roxa)