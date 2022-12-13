В Петербург из Италии привезли 100 тысяч оплодотворённых икринок

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели контроль партии оплодотворённой икры атлантического гольца общим количеством 100 000 икринок. Об этом рассказали в Россельхознадзора.
Поставщиком икры гольца выступила компания из Италии, а получателем – крупное форелевое хозяйство в Республике Карелия.
Вся икра допущена к дальнейшему следованию в адрес получателя.
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Фото: unsplash.com (Oxa Roxa)
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