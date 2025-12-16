В Роспотребнадзоре сообщили о некачественных икре и кондитерских изделиях

Названы категории, в которых чаще других выявлялись проблемы.

Роспотребнадзор за прошлый год провел 1 149 849 исследований проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, часть из которых не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В частности, продукция не отвечала стандартам качества в 11,6 процентах случаях для икры и в 4,6 процентах для кондитерских изделий. Соответствующие статистические данные предоставили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В опубликованных сведениях от профильного ведомства говорится о том, что из 1 149 849 исследованных проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям не соответствовали обязательным требованиям 46 346 проб (4,03%) в 19 группах пищевой продукции.

Наибольший удельный вес проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, отмечается в следующих группах продукции: рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них - 6,0% (из 24 910 исследованных), в том числе икра - 11,6% (из 276 исследованных); кондитерские изделия - 4,6% (из 40131 исследованной); птица, яйца и продукты их переработки - 4,5% (из 55 793 исследованных). пресс-служба Роспотребнадзора

Специалисты добавили, что внесли в антирейтинг кулинарные изделия - 4,4 процента нарушений из 62 2491 исследованной продукции, за счет кулинарной продукции, выработанной по нетрадиционной технологии (из 3 485 исследованных товаров); мясо и мясные продукты (кроме птицы) - 4,3 процента (из 71 577 исследованных товаров). Среди проб, не соответствующих требованиям по содержанию патогенных микроорганизмов, примерно в 65 процентов случаев по результатам лабораторных тестов обнаружены возбудители сальмонеллеза.

В России сохраняются риски вспышек сибирской язвы.

Фото: pxhere.com