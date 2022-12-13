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В Петербург не пропустили 24 тонны клементинов с личинками
Сегодня, 13:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пропустили 24 тонны клементинов с личинками

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По заявлению собственника груза будет проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции.

В морском порту Петербурга специалисты Россельхознадзора в клементинах обнаружили живых личинок.

В Петербург из Марокко прибыли 24 тонны  свежих клементинов. Личинки были отправлены на экспертизу, которая установила, что это средиземноморская плодовая муха и красная померанцевая щитовка.

Выпуск более 20 тонн заражённых фруктов на территорию РФ запрещён. По заявлению собственника груза будет проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции.

Ранее в Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз.

Фото: pxhere.com

Теги: клементины, цитрусовые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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