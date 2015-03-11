Россельхознадзор запретил ввоз почти 50 тонн цитрусовых из Марокко в Петербург
Сегодня, 20:19
135
shikhelen

Информация на упаковке не совпала с данными сертификатов, что повлекло запрет на ввоз продукции.

В морском порту Санкт-Петербурга государственный инспектор Россельхознадзора пресек ввоз крупной партии свежих цитрусовых из Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты установили, что сертификаты на продукцию не соответствуют установленным требованиям. В частности, наименование товара на упаковке не совпадало с данными, указанными в сопроводительных документах.

В результате ввоз 48,4 тонны лимонов и апельсинов на территорию Российской Федерации был запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор запретил ввоз 27 тонн семян чиа из Индии в Петербург.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Теги: россельхознадзор, сертификаты, цитрусовые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

