Россельхознадзор запретил ввоз почти 50 тонн цитрусовых из Марокко в Петербург

Информация на упаковке не совпала с данными сертификатов, что повлекло запрет на ввоз продукции.

В морском порту Санкт-Петербурга государственный инспектор Россельхознадзора пресек ввоз крупной партии свежих цитрусовых из Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты установили, что сертификаты на продукцию не соответствуют установленным требованиям. В частности, наименование товара на упаковке не совпадало с данными, указанными в сопроводительных документах.

В результате ввоз 48,4 тонны лимонов и апельсинов на территорию Российской Федерации был запрещен.

