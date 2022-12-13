В Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз

По результатам лабораторных исследований, подтверждено наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса.

В Петербурге на складе временного хранения специалисты Россельхознадзора нашли живое насекомое в партии роз. Партия цветов происхождением из Кении следовала в Санкт-Петербург из Латвии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По результатам лабораторных исследований, подтверждено наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).

По решению собственника продукции и в соответствии с нормативными правовыми документами 280 срезанных цветов подлежат уничтожению.

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