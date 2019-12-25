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Управление Россельхознадзора в Петербурге запретило ввоз 72 тонн клементинов
16 ноября, 10:50
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Управление Россельхознадзора в Петербурге запретило ввоз 72 тонн клементинов

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Клементины везли из Марокко.

В морском порту Петербурга специалисты межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз двух партий клементинов из Марокко, сообщили в пресс-службе ведомства. 

72 тонны свежих фруктов следовали в Краснодарский край (48 тонн) и Петербург (24 тонны). Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль и установили, что фитосанитарные сертификаты были выданы уполномоченным органом Марокко после фактического убытия подкарантинной продукции с территории страны.

Документов, подтверждающих выполнение требований до отправки продукций, не было. Выпуск 72 тонн клементинов на территорию страны запретили. 

Накануне в Петербург из Индии не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом.

 Фото: Pexels

Теги: клементины, петербург, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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