Управление Россельхознадзора в Петербурге запретило ввоз 72 тонн клементинов

Клементины везли из Марокко.

В морском порту Петербурга специалисты межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз двух партий клементинов из Марокко, сообщили в пресс-службе ведомства.

72 тонны свежих фруктов следовали в Краснодарский край (48 тонн) и Петербург (24 тонны). Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль и установили, что фитосанитарные сертификаты были выданы уполномоченным органом Марокко после фактического убытия подкарантинной продукции с территории страны.

Документов, подтверждающих выполнение требований до отправки продукций, не было. Выпуск 72 тонн клементинов на территорию страны запретили.

Накануне в Петербург из Индии не пустили 20 тонн креветок с неприятным запахом.

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