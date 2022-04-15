Житель Петербурга получил 240 часов работ за незаконную торговлю черной икрой

В Петербурге мужчина пытался заработать на черной икре.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который летом 2024 года занимался незаконной перепродажей черной икры осетровых пород, занесенных в Красную книгу России. Источник: "Объединённая пресс-служба судов Петербурга"

Следствием установлено, что с 1 по 30 июня 2024 года фигурант приобрел на продуктовой базе "Центр оптовой торговли" 16 килограммов черной икры амурского осетра и калуги в 22 пластиковых контейнерах, а также 20 железных банок по 250 граммов каждая, потратив на покупку 440 тысяч рублей. Хранил товар мужчина у себя в квартире до начала октября 2024 года.

После этого часть икры была перепродана через курьера по цене 22 тысячи рублей за килограмм. Общая стоимость 10 килограммов составила 220 тысяч рублей, однако покупатели не рассчитались полностью, а деятельность фигуранта была пресечена правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 и ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 258.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Мужчина признал вину, раскаялся и активно содействовал следствию. Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Фото: freepik