В июле в Петербург завезли две тонны авокадо

Фрукты прибыли из ЮАР, Перу и Колумбии.

В минувшем июле в Большой порт Петербурга "приплыли" 2202 тонны свежего авокадо. Как рассказали в пресс-службае регионального Россельхознадзора, 88 партий фруктов успешно прошли фитосанитарный контроль.

Известно, что 71 партия плодов приехала морем из Перу, 16 партий отправила в Петербург ЮАР, а оставшиеся авокадо прибыли из Колумбии. Всю продукцию допустили к ввозу и отправили по прилавкам России.

Всего с начала 2020 года в Петербург ввезли более 10,6 тысяч тонн авокадо. Помимо уже упомянутых поставщиков фрукты отправляли также Чили, Кения и Израиль.

Ранее мы рассказывали, что в Петербург приехали 37 тонн помело из ЮАР.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора