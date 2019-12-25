В Петербург приехали 37 тонн помело из ЮАР

В Большой порт Петербурга завезли две партии помело общим весом 37 тонн. Свежие фрукты успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль сотрудников Россельхознадзора по Петербургу и области, рассказали 31 июля в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что крупные цитрусовые прибыли из ЮАР. С начала года в город ввезли свыше 517 тонн помело из того же государства, а также 56,5 тонн фруктов из Израиля и 13 тысяч тонн китайского помело.
Назван правильный режим питания в жару.
Фото: pixabay
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