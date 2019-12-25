В Петербург, Ленинградскую и Псковскую области ввезли 35,2 тыс. тонн фруктов

Большинство импортируемой продукции составили бананы – 23,5 тыс. тонн, которые были ввезены из Эквадора и Коста-Рики.

За неделю в пунктах пропуска через границу РФ в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз 35,2 тысяч тонн фруктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из Эквадора и Коста-Рики были привезены 23,5 тыс. тонн бананов. Из Египта, Марокко и Пакистана доставили 2,4 тысячи тонн апельсинов, почти 3 тысячи тонн мандаринов и клементинов. Из Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии привезли 1,7 тыс. тонн яблок, из Аргентины и Чили – 1,6 тысячи тонн груш и 1,3 тысячи тонн винограда из ЮАР и Аргентины.

Товары, которые соответствовали всем необходимым требованиям ЕАЭС, продолжили движение в места завершения таможенного контроля.

Ранее в порту Петербурга было приостановлено перемещение 27 тонн аргентинского жира.

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