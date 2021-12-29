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В порту Петербурга приостановлено перемещение 27 тонн аргентинского жира
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В порту Петербурга приостановлено перемещение 27 тонн аргентинского жира

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В ходе проверки выявлено невыполнение страной-экспортером требований ветеринарного сертификата.

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга специалистами Россельхознадзора приостановлен ввоз 26,8 тонн говяжьего жира, следующего из Буэнос-Айреса в адрес фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлено невыполнение страной-экспортером требований ветеринарного сертификата. Маркировочные этикетки были нанесены на коробки таким образом, что вскрытие невозможно без нарушения их целостности.

Движение почти 27 тонн аргентинского жира было приостановлено, также произведён отбор проб на показатели качества и безопасности пищевой продукции.

Ранее в Петербурге Россельхознадзор выявил нарушения при импорте говяжьего языка из Уругвая.

Фото: pexels

Теги: порт петербурга, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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