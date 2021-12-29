В Петербурге Россельхознадзор выявил нарушения при импорте говяжьего языка из Уругвая

Движение 26,3 тонн говяжьего языка приостановили.

В четверг, 20 января, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали Piter.tv, что специалисты управления выявили нарушения при проведении ветеринарного контроля 26,3 тонн говяжьего языка.

Субпродукты поступили в морской порт из Уругвая и импортировались в адрес петербургской фирмы. Должностное лицо провел контрольно-надзорные мероприятия и выявил признаки нарушения целостности транспортировочных упаковок, а также следы срыва маркировочных этикеток.

Инспектор решил остановить движение груза, составлен акт об административных правонарушениях, произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности пищевой продукции.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора