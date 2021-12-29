В Петербурге Россельхознадзор выявил нарушения при импорте говяжьего языка из Уругвая

В четверг, 20 января, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали Piter.tv, что специалисты управления выявили нарушения при проведении ветеринарного контроля 26,3 тонн говяжьего языка.
Субпродукты поступили в морской порт из Уругвая и импортировались в адрес петербургской фирмы. Должностное лицо провел контрольно-надзорные мероприятия и выявил признаки нарушения целостности транспортировочных упаковок, а также следы срыва маркировочных этикеток.
Инспектор решил остановить движение груза, составлен акт об административных правонарушениях, произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности пищевой продукции.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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