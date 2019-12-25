За два дня в Петербург и Ленобласть ввезли 19,5 тысяч тонн продукции из-за рубежа

Среди товаров оказались фрукты, овощи, мясо, рыба, молоко, чай.

За два дня в Петербург, Ленобласть и Псковскую область ввезли порядка 19,5 тысяч тонн товаров животного и растительного происхождения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, такое количество продукции было получено за 24 и 25 октября.

Успешный фитосанитарный контроль прошли 500 тон овощей из Белоруссии и Китая, 7,5 тысяч тонн фруктов, большинство из которых приехало из Колумбии и Эквадора, а также крупы, кофе и чай. Кроме того, в тот же период специалисты приняли 2,3 тонн мяса из Аргентины, Бразилии, Белоруссии, 2 тысяч тонн рыбы из Гренландии, Чили и Фарерских островов, а также аргентинского и белорусского молока и молочной продукции и кормов из Канады и Малайзии общим весом около 2,7 тысяч тонн.

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году.

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