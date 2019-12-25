Эксперты спрогнозировали рост цен на макароны, молоко, мясо и рыбу.

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году. Об этом сообщили журналисты издания "Вечерняя Москва" со ссылкой на экспертов. По данным главы профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, к концу 2020 года возрастет стоимость на макароны, так как в этот параметр заложена высокая доля продовольственной пшеницы. Последняя сильно дорожает.

Эксперт предположил, что также вырастет цена на сельскохозяйственные культуры. Это скажется на росте цен на мясо и молоко из-за возросшей себестоимости производства продуктов.

Управляющий сети рыбных магазинов Алексей Рудько уверен, что к Новому году стоит ждать повышения цен на рыбные продукты и рыбу. Однако этого можно избежать, если Россия ограничит экспорт данных продуктов за границу.

Правильное питание делает секс более качественным.

Фото: Pixabay.com