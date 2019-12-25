Общая площадь построенной недвижимости составляет 102 тыс. кв. метров.

В марте в Петербурге ввели в эксплуатацию 146 домов на 1783 квартиры, включая индивидуальное строительство. Лидером по вводу стал Московский район. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За первый весенний месяц в районе построили 4 дома на 1115 квартир площадью 45,6 тыс. кв. метров. За Московским следует Петроградский район. Там сдали 1 дом на 175 квартир общей площадью 15,5 тыс. кв. метров. Тройку лидеров закрывает Приморский район с 10 домами на 207 квартир и 12,5 тыс. кв. метров.

Также были введены в эксплуатацию 16 объектов общегражданского назначения — детский сад на 220 мест в Московском районе и на 90 мест в Красносельском. Кроме того, в последнем появилось амбулаторно-поликлиническое учреждение, станция скорой и неотложной помощи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спрос на землю в Петербурге вырос в 4 раза за прошедший год. В начале этого года приобрели уже 190 гектаров земли.

Фото: Piter.TV