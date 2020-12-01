Спрос на землю в Петербурге вырос в 4 раза за прошедший год

В первом квартале года для строительства приобрели почти 190 гектаров земли.

В четверг, 1 апреля, в Петербурге за первый квартал 2021 года было куплено почти 190 гектаров земли, которую в скором времени застроят. Такие показатели в четыре раза превышают показатели аналогичного периода в 2020 году, рассказали аналитики компании Rusland SP.

Так, в первом квартале 2020 года застройщики приобрели 48,98 гектаров земли, за тот же период 2019 года 6,2 гектара, что в 30 раз меньше нынешних показателей. По мнению экспертом, причина динамики в стимулируемом льготной ипотекой спросе. Помимо этого роль мог сыграть выкуп проектов с готовой документацией и разрешениями, из-за чего застройщики начали рассматривать участки без документов, промзоны с перспективой перевода и территории, которые раньше совсем не рассматривали. На динамику также влияет упрощение получения кредита на покупку земель без оформленных разрешений на строительство.

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Фото: Piter.TV