Почти 50% петербуржцев рассказали, что нуждаются в подработке

По данным аналитиков, в Петербурге на 2% выросло число нуждающихся в дополнительном заработке по сравнению с двумя прошлыми годами.

В четверг, 27 октября, стало известно, что 50% петербуржцев заявили, что нуждаются в подработке. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

Так, 41% респондентов заявили, что не нуждаются в подработке. Еще 9% сообщили, что уже нашли дополнительный источник дохода. Еще 50% сказали, что им нужна подработка. Остальные затруднились с ответом. По данным аналитиков, в Петербурге на 2% выросло число нуждающихся в дополнительном заработке по сравнению с двумя прошлыми годами.

Чаще вторую работу ищут сотрудники из сферы маркетинга, рекламы, искусства и медиа. Меньше всего в ней нуждаются IT-специалисты. За последние три месяца петербургские работодатели опубликовали более 30 тыс. новых вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Как правило, соискатели видят подобные предложения в сфере продаж, маркетинге и рекламе.

Ранее стало известно, что большинство петербуржцев задумываются о подработке, чтобы оплатить счета. На сегодняшний день 40% участников рекламной, маркетинговой и PR-индустрии уже имеют несколько работ.

Фото: piter.tv