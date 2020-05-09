Стало известно, что большинство петербуржцев задумываются о подработке, чтобы оплатить счета

а сегодняшний день 40% участников рекламной, маркетинговой и PR-индустрии уже имеют несколько работ.

В ближайшем будущем 63% трудоустроенных петербуржцев намерены искать дополнительные источники дохода. Об этом в четверг, 7 апреля, свидетельствуют данные опроса, который провели HeadHunter и СК "Росгосстрах жизнь".

Отмечается, что чаще подработку ищут бухгалтеры, административный персонал, а также занятые в сферах транспорта и логистики, производства и продаж. На сегодняшний день 40% участников рекламной, маркетинговой и PR-индустрии уже имеют несколько работ.

Сегодня подработка есть у каждого пятого (22%) трудоустроенного жителя. Дополнительную работу горожане ищут, чтобы увеличить заработок, развить навыки и из-за необходимости расплачиваться по кредитам и долгам.

Ранее назвали самые редкие вакансии в Петербурге в феврале. Например, в городе ищут специалиста по уборке воздушных судов.

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