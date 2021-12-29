Названы самые редкие вакансии в Петербурге в феврале

Например, в городе ищут специалиста по уборке воздушных судов.

В феврале в Петербурге помимо обычных вакансий работодатели разместили несколько необычных и редких. Например, в городе ищут специалиста по уборке воздушных судов. Ему готовы платить до 43 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом заявили эксперты hh.ru

Кроме того, открыта вакансия бортпроводника с зарплатой от 100 тысяч рублей. Также в городе ищут сиделок на зарплату до 100 тысяч и личных поваров в семью, которые могут рассчитывать от 100 тысяч рублей в месяц.

Сейчас в Петербурге наблюдается большой спрос на рекрутеров и HR-специалистов. Работодатели привлекают специалистов необычными названиями вакансий. В частности, хостинг-провайдер ищет HR-волшебницу/волшебника, а финтех стартапу срочно необходим HR Демон, который любит и умеет находить "алмазы" в большом потоке людей.

В городе открыта вакансия и для сортировщика бриллиантов (от 40 тысяч на руки). Также нужен геммолог, который будет определять характеристики драгоценных и недрагоценных камней.

Ранее более 30% петербуржцев посетовали на нехватку рабочих мест.

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