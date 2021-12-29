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Более 30% петербуржцев посетовали на нехватку рабочих мест
Сегодня, 16:50
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Более 30% петербуржцев посетовали на нехватку рабочих мест

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Они считают, что приезжие занимают их вакансии.

Треть петербуржцев выразила недовольство по поводу нехватки рабочих мест. По мнению горожан, их вакансии занимают приезжие. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Около 50% респондентов не считают, что уроженцы других городов занимают их места. Около 16% участников опроса ответ дать не смогли. Кроме того, на  большое количество приезжих пожаловались жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.

Почти 77% жителей Петербурга отметили, что в Петербурге много приезжих. Около 15 % респондентов не поддержали их мнение. Участники анкетирования предположили, что большинство приезжих работает в транспортной сфере, маркетинге и на должности администратора. 

Ранее на Piter.tv: осужденным за сбор жуков на Шри-Ланке россиянам разрешили вернуться домой.

Фото: Pexels

Теги: вакансии, нехватка рабочих мест, поиск работы, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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