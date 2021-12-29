Более 30% петербуржцев посетовали на нехватку рабочих мест

Они считают, что приезжие занимают их вакансии.

Треть петербуржцев выразила недовольство по поводу нехватки рабочих мест. По мнению горожан, их вакансии занимают приезжие. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Около 50% респондентов не считают, что уроженцы других городов занимают их места. Около 16% участников опроса ответ дать не смогли. Кроме того, на большое количество приезжих пожаловались жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.

Почти 77% жителей Петербурга отметили, что в Петербурге много приезжих. Около 15 % респондентов не поддержали их мнение. Участники анкетирования предположили, что большинство приезжих работает в транспортной сфере, маркетинге и на должности администратора.

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