Осужденным за сбор жуков на Шри-Ланке россиянам разрешили вернуться домой

Туристы пробыли на Шри-Ланке почти два года.

Гражданам России, которых отправили под суд на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили вернуться на родину. Об этом сообщили "РИА Новости" в посольстве РФ в Коломбо.

Россияне выплатили установленный им ранее штраф в размере 14 тыс. долларов. Сегодня туристы отправятся в Москву после почти двухлетнего пребывания на Шри-Ланке.

31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву из сообщения посольства РФ в Коломбо

Напомним, весной 2020 года сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко и двух его друзей задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки из-за сбора жуков. Следствие утверждало, что для ловли насекомых россияне использовали химические вещества. Мужчины опровергли это, заявив, что собирали только трупы жуков. Суд назначил каждому из россиян по 14 тыс. долларов штрафа, в случае невыплаты которого до 11 марта им грозило тюремное заключение.

Ранее в растении из Киргизии нашли молекулы, уничтожающие раковые клетки.

Фото: Instagram / arachnolabs