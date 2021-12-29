В растении из Киргизии нашли молекулы, уничтожающие раковые клетки

Растение это относится к семейству лютиковых.

Ученые из России и Китая в длинноногом весеннике, который растет в Кыргызстане, нашли набор из нескольких молекул, обладающих противоопухолевыми свойствами. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Сама статья была опубликована в журнале IJMS.

Отмечается, что ученых заинтересовали хромоны и кумарины, которые содержатся в растении. Так, например, кумарины проявляют антиоксидантную и противоопухолевую активность.

Длинностебельной весенник (Eranthis longistipitata) относится к семейству лютиковых.

Ранее мы писали, что ученые нашли в кратере вулкана микроорганизмы, способные выжить на Марсе.

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