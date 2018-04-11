В Шотландии ученые провели успешное испытание лекарства от рака

Препарат убивает раковые клетки и не повреждает здоровые.

Шотландские ученые успешно провели испытание препарата, который убивает раковые клетки. При этом он не повреждает здоровые клетки, расположенные рядом. Об сообщает "Evening Standard".

Для этого ученые из Эдинбургского университета убивающую рак молекулу SeNBD соединили с химическим пищевым соединением. Это было необходимо, чтобы злокачественные клетки ее "поглотили".

Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится "идеальной добычей для вредных клеток", которые поглощают ее, "не подозревая о ее токсичности, - говорится в сообщении.

Примечательно, что крошечная молекула SeNBD убивает клетки только при свете. Таким образом, хирург сможет определить в каком случае ему активировать препарат. По этой причине снижается риск повреждения здоровых клеток.

Ученые сравнивают препарат с "троянским конем", а эффект от него - с "метаболической боеголовкой". Однако заявляется, что необходимы дополнительные испытания.

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