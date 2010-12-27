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Ученые из Санкт-Петербурга изобрели новое лекарство для борьбы с раком
Сегодня, 16:29
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alexandra08
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Ученые из Санкт-Петербурга изобрели новое лекарство для борьбы с раком

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Вещество заставляет раковые клетки "чинить" свою ДНК и самоустраняться при повреждении генома.

Ученые из Петербурга изобрели лекарство, принуждающее раковые клетки бороться с онкологической опухолью. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило информационное агентство "REGNUM".

Лекарство разработали ученые  из Санкт-Петербургского государственного технологического института. Это вещество заставляет раковые клетки "чинить" свою ДНК и самоустраняться при повреждении генома.

Мы завершили эксперименты с новым классом активаторов белка р53. Активность созданных нами соединений заметно выше, чем у наиболее сильных препаратов, развиваемых в передовых научных центах США и Европы. Лекарства, созданные на базе активаторов, могут стать новым шагом на пути к созданию эффективных и безопасных средств для химиотерапии.

Александр Гарабаджиу, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Речь идет о гене p53, отвечающем за синтез белка в организме и следящем за целостностью генетической информации. При болезни этот ген запускает механизм самоуничтожения. Из-за поломки в  p53 в живом организме возникает значительная часть раковых опухолей.

Теги: генетика , днк , лекарство от рака , спб технологический институт , технологический институт
Категории: Новости СПб

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