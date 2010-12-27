Ученые из Санкт-Петербурга изобрели новое лекарство для борьбы с раком

Вещество заставляет раковые клетки "чинить" свою ДНК и самоустраняться при повреждении генома.

Ученые из Петербурга изобрели лекарство, принуждающее раковые клетки бороться с онкологической опухолью. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило информационное агентство "REGNUM".

Лекарство разработали ученые из Санкт-Петербургского государственного технологического института. Это вещество заставляет раковые клетки "чинить" свою ДНК и самоустраняться при повреждении генома.

Мы завершили эксперименты с новым классом активаторов белка р53. Активность созданных нами соединений заметно выше, чем у наиболее сильных препаратов, развиваемых в передовых научных центах США и Европы. Лекарства, созданные на базе активаторов, могут стать новым шагом на пути к созданию эффективных и безопасных средств для химиотерапии. Александр Гарабаджиу, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Речь идет о гене p53, отвечающем за синтез белка в организме и следящем за целостностью генетической информации. При болезни этот ген запускает механизм самоуничтожения. Из-за поломки в p53 в живом организме возникает значительная часть раковых опухолей.