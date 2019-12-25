Противораковая терапия может ускорить старение клеток человека

Терапия может вызвать усиление воспалительного процесса и возникновение сильной усталости.

Исследователи из Школы медсестер Университета Эмори в Атланте пришли к выводу, что противораковая терапия влияет на процесс старения. Об этом сообщается в журнале Cancer.

Ученые считают, что некоторые противораковые методы лечения могут способствовать усилению воспалительного процесса и возникновению сильной усталости. Таким образом, некоторые люди могут столкнуться эпигенетическим возрастным ускорением. Это увеличивает риск возрастных негативных состояний, говорится в исследовании.

Недавно ученые обнаружили эпигенетическое возрастное ускорение во время и после лечения рака головы и шеи.

В исследовании приняли участие 133 пациента. В определенные моменты они испытывали сильную усталость. Происходило это в основном сразу после лучевой терапии. А наличие высокого уровня маркеров воспаления демонстрировало более высокую степень эпигенетического возрастного ускорения, примерно на пять лет.

Ученые пришли к выводу, что воспаление связано с усталостью и, вероятно, эти два фактора могут ускорять старение.

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