Названа причина преждевременного старения

Все дела в содержании белка.

Ученые из США и Китая провели исследование и выяснили, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей, а также к преждевременному старению. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Отмечается, что опыты проводились на мышах. В ходе исследования было установлено, что когда в крови снижается содержание белка ADORA2B, то животные хуже слышат и запоминают информацию. При этом в головном мозге развивается воспаление и ускоряется старение. В связи с этим ученые назвали белок ADORA2B "антивозрастным".

Аденозиновый рецептор A2B, или ADORA2B, входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови.

Отмечается, что ученые дальше попытаются выяснить, поможет ли лечение препаратами, которые активирую этот белок, избежать снижения когнитивных способностей и преждевременного старения. Исследователи проверят и тот факт, снижается л с возрастом уровень ADORA2B естественным образом.

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