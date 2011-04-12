В Петербурге в июле 2024 года достроили 14 многоквартирных домов

Лидером по объему стал Московский район с четырьмя домами.

В июле 2024 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 215 891,2 кв.м жилья, включая 100 домов и 4831 квартиру. Среди них 14 многоквартирных домов и 86 индивидуальных строений. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по объему стал Московский район с четырьмя домами и 2302 квартирами. На втором месте — Выборгский район с шестью домами и 1011 квартирами, а Колпинский район замыкает тройку с тремя домами и 1026 квартирами.

С начала года в городе построено более 1,6 млн кв.м жилья, что составляет более 60% от запланированного объема. Это создает предпосылки для выполнения годового плана Министерства строительства.

Кроме жилья, в июле было сдано 28 объектов, среди которых спортивный комплекс, школы и детские сады в разных районах, что способствует развитию городской инфраструктуры.

Фото: портал "Строительный Петербург"