Как Петербург достигает рекордных показателей в возведении многоквартирных домов

На 2024 год планируется ввести 2,65 млн кв. метров жилья.

Санкт-Петербург продолжает демонстрировать высокие темпы роста в строительной отрасли. Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский отметил, что в 2023 году было введено 3 482 000 кв. метров жилья, что на четверть превышает плановые показатели, согласованные с Минстроем. Это включает 381 многоквартирный дом и 999 индивидуальных домов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Планы на 2024 год

На 2024 год планируется ввести 2,65 млн кв. метров жилья. С начала года уже построено 1 231 156 кв. метров, что составляет 46% от запланированного объема. Комитет по строительству контролирует обеспечение новых объектов социальной инфраструктурой.

Строительство по месяцам

Январь 2024 года:

– Введено 560 852 кв. метров жилья (76 домов на 12 835 квартир).

– Лидеры: Выборгский район (3 дома на 2382 квартиры), Красногвардейский район (6 домов на 1904 квартиры), Приморский район (4 дома на 2350 квартир).

Февраль 2024 года:

– Введено 237 683 кв. метров жилья (99 домов на 5044 квартиры).

– Лидеры: Василеостровский район (5 домов на 1857 квартир), Красносельский район (1 дом на 996 квартир), Московский район (5 домов на 1327 квартир).

Март 2024 года:

– Введено 271 567,3 кв. метров жилья (75 домов на 5356 квартир).

–Лидеры: Приморский район (6 домов на 2490 квартир), Выборгский район (5 домов на 1411 квартир), Красносельский район (4 дома на 1395 квартир).

Апрель 2024 года:

– Введено 104 102 кв. метров жилья (104 дома на 2256 квартир).

– Лидеры: Красносельский район (3 дома на 962 квартиры), Невский район (1 дом на 968 квартир), Курортный район (2 дома на 79 квартир).

Май 2024 года:

– Введено 56 951,7 кв. метров жилья (92 дома на 727 квартир).

– Лидеры: Петроградский район (1 дом на 330 квартир), Пушкинский район (1 дом на 264 квартиры), Выборгский район (1 дом на 44 квартиры).

Июнь 2024 года:

– Введено 166 823,60 кв. м жилья (92 дома на 3 350 квартир).

– Лидеры: Красногвардейский район (3 дома на 740 квартир), Красносельский район (2 дома на 931 квартиру), Приморский район (2 дома на 663 квартиры).

Потенциал строительства

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге имеются земельные участки площадью 2 355,5 га, на которых возможно строительство многоквартирных домов. Предельная площадь жилых помещений на этих участках составляет 21,9 млн кв. метров. Разрешения на строительство выданы на 10,3 млн кв. метров.

Заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков отметил, что реализация регионального проекта "Жилье" соответствует указу Президента РФ и заключенным соглашениям с Минстроем, устанавливающим ежегодные целевые показатели.

Фото: портал "Строительный Петербург"