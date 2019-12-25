В Петербург приехали морем ананасы из Коста-Рики и Эквадора

Всего в город ввезли 1,6 тысяч тонн.

В минувшем июле в Петербург приплыли морем 1,6 тысяч тонн ананасов. Свежие тропические фрукты прибыли из Коста-Рики и Эквадора, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что жаркие страны отправили России 65 крупных партий ананасов. Все грузы пропустили в страну через Большой порт Петербурга, фрукты успешно прошли фитосанитарный контроль и разъехались по разным городам для продажи. Всего с начала текущего года в Петербург въехало более 18 тысяч тонн ананасов, самым щедрым поставщиком оказалась Коста-Рика, делились фруктами также Эквадор и Панама.

рВ июле в Петербург завезли две тонны авокадо.

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