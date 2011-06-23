В Петербурге в феврале 2025 года ввели почти 140 тысяч "квадратов" жилья

Лидером стал Красногвардейский район.

В Петербурге в феврале 2025 года введено в эксплуатацию 139 739,80 кв.м жилья. Это 190 домов и 2760 квартир, включая индивидуальное жилое строительство (130 домов, 30 033 м2). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидерами по вводу жилья стали

– Красногвардейский район: 58 830,80 кв.м (4 дома, 1752 квартиры)

– Выборгский район: 26 299,50 кв.м (2 дома, 452 квартиры)

– Василеостровский район: 19 394,00 кв.м (1 дом, 373 квартиры).

Также в феврале 2025 года было сдано 9 объектов общегражданского назначения, включая спортивный клуб, реконструированный Центр современного искусства им. Курёхина и научно-производственный корпус СПбГМТУ.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"