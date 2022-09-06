Продажа на торгах вторсырья из отходов стартовала в Петербурге

За первые три месяца разыграли более 3 тыс. тонн отходов на сумму порядка 36 млн рублей.

Невский экологический оператор (НЭО) начал продавать вторсырье из отходов на торгах. За первые три месяца разыграли более 3 тыс. тонн на сумму порядка 36 млн рублей, пишет "Деловой Петербург" 25 октября.

Продают фракции, отсортированные на КПО "Волхонка". Речь идет о 840 тонн пленок поливинилхлорида, 800 тонн стекла, 620 тонн картона, 590 смешанных пластиковых отходов, 385 тонн черных металлов, 140 тонн тетрапака и других отходах.

Мы стремимся вывести все потоки сбыта вторсырья на площадку, но на данный момент есть ряд экспериментальных фракций (например, полипропилен), которые приходится сбывать через поиск переработчиков напрямую, так как фракции редкие и сложно найти покупателя. Пресс-служба НЭО

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Фото: Piter.TV