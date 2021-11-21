Прокуратура Петербурга требует убрать строительные отходы на Пулковской улице

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на Пулковской улице были обнаружены отработанные покрышки шин, мусор от строительных и ремонтных работ, бетонные блоки и кирпичная кладка.
Участок предоставлен Комитетом имущественных отношений Петербурга в аренду ООО "Арктика".
Прокуратурой района внесено представление в адрес генерального директора организации, которое находится на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добивается демонтажа кондиционера на фасаде дома.
Фото: прокуратура Петербурга
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