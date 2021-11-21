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Прокуратура Петербурга требует убрать строительные отходы на Пулковской улице
Сегодня, 17:46
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга требует убрать строительные отходы на Пулковской улице

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Прокуратура потребовала убрать навалы отходов.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства,  на Пулковской улице были обнаружены отработанные покрышки шин, мусор от строительных и ремонтных работ, бетонные блоки и кирпичная кладка. 

Участок предоставлен Комитетом имущественных отношений Петербурга в аренду ООО "Арктика". 

Прокуратурой района внесено представление в адрес генерального директора организации, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добивается демонтажа кондиционера на фасаде дома.

Фото: прокуратура Петербурга
 

Теги: кио, отходы, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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