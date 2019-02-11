Прокуратура Петербурга добивается демонтажа кондиционера на фасаде дома

Прокуратура Калининского района по обращению жителя одного из многоквартирных домов провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, компания, оказывающая услуги в сфере торговли, установила на фасаде многоквартирного дома внешний блок кондиционера.
При этом установке не была согласована с собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании.
Прокуратура района внесла представление с требованиями обеспечить защиту прав собственников помещений многоквартирного дома путем понуждения коммерсанта демонтировать наружный блок кондиционера и восстановить после демонтажных работ целостность фасада многоквартирного дома с приведением его в первоначальное состояние в соответствии с конструкцией и цветом фасада.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как правильно использовать кондиционер.
Фото: pxhere
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