Прокуратура Петербурга добивается демонтажа кондиционера на фасаде дома

Прокуратура внесла представление с требованиями принять меры по демонтажу кондиционера, установленного на фасаде без разрешения жильцов многоквартирного дома.

Прокуратура Калининского района по обращению жителя одного из многоквартирных домов провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, компания, оказывающая услуги в сфере торговли, установила на фасаде многоквартирного дома внешний блок кондиционера.

При этом установке не была согласована с собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании.

Прокуратура района внесла представление с требованиями обеспечить защиту прав собственников помещений многоквартирного дома путем понуждения коммерсанта демонтировать наружный блок кондиционера и восстановить после демонтажных работ целостность фасада многоквартирного дома с приведением его в первоначальное состояние в соответствии с конструкцией и цветом фасада.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как правильно использовать кондиционер.

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