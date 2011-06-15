  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как правильно использовать кондиционер
Сегодня, 10:09
166
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как правильно использовать кондиционер

0 0

Главное правило – избегать резкого перепада температуры.

Во вторник, 27 июля, в управлении Роспотребнадзора Петербурга рассказали горожанам, как правильно использовать кондиционер и не заболеть. Накануне в город вернулась жаркая погода.

По словам экспертов, лучше избегать резких перепадов температуры. То есть, если вы сильно охладили помещение, выходить на улицу нужно постепенно, заранее проведя некоторое время в некондиционируемых комнатах или в парадной. Так же нужно входить в помещение с работающим кондиционером. 

Оптимальный режим для кондиционирования – 22-25 градусов, не превышая уличную температуру более, чем на 10 градусов. 

Чтобы избежать нежелательной простуды, не нужно направлять поток холодного воздуха на рабочее место. Помимо этого нужно регулярно менять и чистить фильтры кондиционера, промывать прибор нужно раз в год. 

Ранее мы писали, что ученые предупредили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия.

Фото: pexels

Теги: жара, кондиционер, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии