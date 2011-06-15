В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, как правильно использовать кондиционер

Главное правило – избегать резкого перепада температуры.

Во вторник, 27 июля, в управлении Роспотребнадзора Петербурга рассказали горожанам, как правильно использовать кондиционер и не заболеть. Накануне в город вернулась жаркая погода.

По словам экспертов, лучше избегать резких перепадов температуры. То есть, если вы сильно охладили помещение, выходить на улицу нужно постепенно, заранее проведя некоторое время в некондиционируемых комнатах или в парадной. Так же нужно входить в помещение с работающим кондиционером.

Оптимальный режим для кондиционирования – 22-25 градусов, не превышая уличную температуру более, чем на 10 градусов.

Чтобы избежать нежелательной простуды, не нужно направлять поток холодного воздуха на рабочее место. Помимо этого нужно регулярно менять и чистить фильтры кондиционера, промывать прибор нужно раз в год.

Ранее мы писали, что ученые предупредили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия.

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