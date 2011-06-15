Ученые предупредили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия

Рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год.

Ученые из Высшей технической школы Цюриха считают, что человечество должно подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары. Статья была опубликована в журнале Nature Climate Change.

Отмечается, что пики жары превзойдут предыдущие температурные рекорды. Такое заявление сделал один из участников исследования Эрик Фишер. Он подчеркнул, что такие явления можно будет наблюдать уже в ближайшие десятилетия.

Так, с 2021 по 2050 год рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще. При этом с 2051 по 2080 годы от трех до 21 раз чаще.

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