Пенсионные накопления россиян достигли рекордно величины

При этом снижается число клиентов НПФ.

Пенсионные накопления россиян составили 3 трлн рублей. Это рекордная величина. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на оперативную информацию фондов.

При этом отмечается, что число клиентов НПФ постепенно снижается. Так, в конце июня этого года их число снизилось до 37 млн человек. Такое произошло впервые с начала 2019 года.

По информации издания, клиентская база НПФ и ПФР сократилась в том числе из-за смерти некоторых клиентов. Сыграла роль и выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии.

Так, в этом году клиентская база НПФ сократилась на 168 тыс. человек.

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