Жители Петербурга и Ленобласти до 1 декабря могут поменять страховщика пенсионных накоплений

Жители Петербурга и Ленобласти до 1 декабря могут подать заявление о смене страховщика пенсионных накоплений. С начала года правом воспользовались свыше 17 тыс. человек, рассказали в Социальном фонде России по региону.

Граждане, которые формируют пенсионные накопления, самостоятельно решают, какой организации доверить такое управление.

Изменить страховщика пенсионных накоплений без потери инвестиционного дохода можно один раз в 5 лет. Для этого нужно подать заявление о смене страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря 2025 года. До 1 марта 2026 года перевод будет официально оформлен. Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Подать заявление получится лично в клиентской службе отделения СФР или через "Госуслуги". При электронном варианте требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

За консультацией специалистов СФР можно обратиться по телефону: 8 (800) 100-00-01.

Фото: pxhere