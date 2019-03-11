  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Петербурга и Ленобласти до 1 декабря могут поменять страховщика пенсионных накоплений
Сегодня, 10:27
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жители Петербурга и Ленобласти до 1 декабря могут поменять страховщика пенсионных накоплений

0 0

С начала года правом воспользовались свыше 17 тыс. человек.

Жители Петербурга и Ленобласти до 1 декабря могут подать заявление о смене страховщика пенсионных накоплений. С начала года правом воспользовались свыше 17 тыс. человек, рассказали в Социальном фонде России по региону. 

Граждане, которые формируют пенсионные накопления, самостоятельно решают, какой организации доверить такое управление. 

Изменить страховщика пенсионных накоплений без потери инвестиционного дохода можно один раз в 5 лет. Для этого нужно подать заявление о смене страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря 2025 года. До 1 марта 2026 года перевод будет официально оформлен. 

Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Подать заявление получится лично в клиентской службе отделения СФР или через "Госуслуги". При электронном варианте требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. 

За консультацией специалистов СФР можно обратиться по телефону: 8 (800) 100-00-01

Ранее на Piter.TV: петербуржцам и жителям Ленобласти оплатили почти 370 тыс. больничных по уходу за детьми. 

Фото: pxhere 

Теги: пенсионные накопления, сфр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии