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Военкоматы Ленобласти обновят базу резервистов за счёт данных ФНС и ПФР
Сегодня, 9:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Военкоматы Ленобласти обновят базу резервистов за счёт данных ФНС и ПФР

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Военкоматы смогут также воспользоваться базами данных фонда медицинского страхования и МВД.

Военкоматы Ленобласти обновят свои устаревшие базы резервистов с помощью электронных хранилищ персональных данных ФНС, ПФР и других федеральных ведомств. Об этом "Невским Новостям" сообщили в аппарате вице-губернатора Ленобласти Михаила Ильина.

Военкоматы смогут также воспользоваться базами данных фонда медицинского страхования и МВД. Доступ к базам при этом должны получить только отдельные должностные лица.

Информация из других ведомств будет использоваться для уточнения персональных данных резервистов. Это поможет актуализировать данные о месте работы, проживания, семейном положении и здоровье.

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Фото: Piter.tv

Теги: военкоматы, пфр, фнс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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