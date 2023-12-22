В Госдуме высказались о новой системе добровольных пенсионных накоплений

По словам депутата, данная система станет действительно хорошим подспорьем для накоплений.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказалась о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, данная система станет действительно хорошим подспорьем для накоплений. Бессараб подчеркнула, что государству всегда требуются длинные деньги, а работнику и работодателю будет важно накопить хорошую пенсию на взаимовыгодных условиях. Также эксперт отметила, что если вопрос с вычетом из налога на прибыль будет решен, то это тоже станет хорошим посылом от государства. Бессараб считает. что новая система накоплений должна быть понятной и прозрачной.

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Фото: Piter.tv