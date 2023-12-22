Политолог Сенкевич заявил, что форум в Женеве не заменит Украине переговоров с Россией

Эксперт высказался о "саммите мира", который пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии.

Политолог Сергей Сенкевич заявил, что форум в Женеве не заменит Украине переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о "саммите мира", который пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии, но без участия России. По его словам, предлагаемая формула от президента Украины Владимира Зеленского выглядит утопичной и тупиковой. Сенкевич добавил, что украинский лидер начал корректировать свои предложения, которые могут вызвать поддержку западных стран. Однако политолог уверен, что никакой саммит не заменит переговоров между странами, которые участвуют в конфликте.

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