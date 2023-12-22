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Психолог Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере
Сегодня, 14:16
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Психолог Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере

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По словам эксперта, к лагерю надо подготовиться не только ребенку, но и родителю.

Психолог-консультант Наталья Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, к лагерю надо подготовиться не только ребенку, но и родителю. Панфилова порекомендовала выработать общие правила, о том, как часто ребенок будет созваниваться с родителями. Психолог назвала лагерь хорошей тренировкой для установления взрослых договоренностей, чтобы ребенок доверял родителю, и чтобы и со стороны родителя не было давления.

Ранее эксперт рассказал, чего ожидать от цен на яйца.

Фото: Piter.tv

Теги: лагерь, мнение эксперта, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости России,

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